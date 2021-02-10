

В Батуми взломали платежный терминал

10.02.2021 16:19





В Батуми взломали терминал быстрой оплаты. Инцидент произошел поздно ночью. Как стало известно report.ge, грабителям не удалось забрать деньги.



По данному факту правоохранители уже опознали двух человек.



Инцидент расследуется по статье 177 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за совершение кражи.



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