

При исполнении служебных обязанностей погиб пожарный-спасатель

11.02.2021 14:12





Служба управления чрезвычайными ситуациями распространила заявление о гибели одного из пожарных-спасателей.



По их информации, пожарный-спасатель Торнике Кипароидзе был на вызове на пожаре, и в это время упал с пожарной лестницы.



«При исполнении служебных обязанностей погиб Торнике Кипароидзе. Пожарный-спасатель находился на вызове на пожаре, и в это время упал с пожарной лестницы. Бригада скорой помощи доставила его в соответствующее медицинское учреждение. К сожалению, спасти его не удалось.



Торнике Кипароидзе работал в пожарно-спасательных силах один год. У него есть жена и один ребенок.



Служба управления чрезвычайными ситуациями МВД выражает соболезнования семье и разделяет ее скорбь», - сказано в заявлении.



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