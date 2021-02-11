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При исполнении служебных обязанностей погиб пожарный-спасатель
11.02.2021 14:12
Служба управления чрезвычайными ситуациями распространила заявление о гибели одного из пожарных-спасателей.
По их информации, пожарный-спасатель Торнике Кипароидзе был на вызове на пожаре, и в это время упал с пожарной лестницы.
«При исполнении служебных обязанностей погиб Торнике Кипароидзе. Пожарный-спасатель находился на вызове на пожаре, и в это время упал с пожарной лестницы. Бригада скорой помощи доставила его в соответствующее медицинское учреждение. К сожалению, спасти его не удалось.
Торнике Кипароидзе работал в пожарно-спасательных силах один год. У него есть жена и один ребенок.
Служба управления чрезвычайными ситуациями МВД выражает соболезнования семье и разделяет ее скорбь», - сказано в заявлении.
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