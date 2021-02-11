Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

При исполнении служебных обязанностей погиб пожарный-спасатель


11.02.2021   14:12


Служба управления чрезвычайными ситуациями распространила заявление о гибели одного из пожарных-спасателей.

По их информации, пожарный-спасатель Торнике Кипароидзе был на вызове на пожаре, и в это время упал с пожарной лестницы.

«При исполнении служебных обязанностей погиб Торнике Кипароидзе. Пожарный-спасатель находился на вызове на пожаре, и в это время упал с пожарной лестницы. Бригада скорой помощи доставила его в соответствующее медицинское учреждение. К сожалению, спасти его не удалось.

Торнике Кипароидзе работал в пожарно-спасательных силах один год. У него есть жена и один ребенок.

Служба управления чрезвычайными ситуациями МВД выражает соболезнования семье и разделяет ее скорбь», - сказано в заявлении.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна