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Департамент надзора за окружающей средой опечатал 1,493,490 полиэтиленовых пакетов
11.02.2021 20:58
Сотрудники Департамента надзора за окружающей средой провели проверку 32 объектов, производящих полиэтиленовые пакеты и опечатали 1,493,490 пакетов. По информации ведомства, инспекция прошла как в столице, так и в регионах Грузии.
«В рамках инспекции со стороны компаний были выявлены факты нарушения технического регламента при производстве биодеградируемых пакетов.
Для последующего реагирования материалы отправлены в соответствующее ведомство.
Цель инспекции — предотвратить попадание пластиковых пакетов в сеть и соответственно сократить загрязнение окружающей среды», — отметил глава ведомства.
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