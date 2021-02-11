

Департамент надзора за окружающей средой опечатал 1,493,490 полиэтиленовых пакетов

11.02.2021 20:58





Сотрудники Департамента надзора за окружающей средой провели проверку 32 объектов, производящих полиэтиленовые пакеты и опечатали 1,493,490 пакетов. По информации ведомства, инспекция прошла как в столице, так и в регионах Грузии.



«В рамках инспекции со стороны компаний были выявлены факты нарушения технического регламента при производстве биодеградируемых пакетов.



Для последующего реагирования материалы отправлены в соответствующее ведомство.



Цель инспекции — предотвратить попадание пластиковых пакетов в сеть и соответственно сократить загрязнение окружающей среды», — отметил глава ведомства.



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