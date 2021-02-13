

В Кутаиси грабители пытали пенсионера утюгом, требуя денег

13.02.2021 15:29





Трое неизвестных совершили разбойное нападение на дом 73-летнего жителя Кутаиси, сообщает телеканал «Формула».



Согласно распространившейся информации, злоумышленники пытали пенсионера с использованием утюга и требовали рассказать, где хранятся деньги. Утром мужчину без сознания обнаружили соседи. Он был госпитализирован в ожоговый центр. По словам членов семьи, его состояние тяжелое.



Ограбление произошло поздно ночью, жены хозяина дома не было. Супруга пострадавшего сообщила, что нападавшие унесли только охотничье ружье. Одновременно она указала на следы погрома, предположив, что они искали деньги и драгоценности.



По факту разбоя начато следствие. О задержании подозреваемых до сих пор не сообщалось.



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