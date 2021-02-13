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В Тбилиси привлекли к уголовной ответственности врачей, выдававших фальшивые справки
13.02.2021 15:30
В Тбилиси к уголовной ответственности привлечены четверо врачей, выдававших фальшивые справки о состоянии здоровья. Об этом сообщает Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии.
По информации ведомства, обвиняемые работали в частных клиниках. Упоминаются директор поликлиники №4, директор медицинского центра №4, врач этого же медучреждения, а также врач клиники «Семейный лекарь».
Следствие установило, что они выдавали фальшивые справки иностранным гражданам с целью отсрочки их выдворения из Грузии. За документ с несуществующим диагнозом врачи брали от 250 до 500 лари (75-141 долларов).
11 февраля Сотрудники антикоррупционного агентства СГБ привлекли врачей к уголовной ответственности по обвинению в коммерческом подкупе и изготовлении-сбыте фальшивых документов.
Следствие по делу продолжается. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от четырех до шести дет.
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