

AstraZeneca начала исследования эффективности своей вакцины среди детей

13.02.2021 18:00





Компания AstraZeneca и Оксфордский университет впервые начали исследование с целью оценить безопасность и иммунный ответ собственной вакцины от COVID-19 среди детей. Об этом передает Reuters.



Новое испытание средней стадии определит, эффективна ли вакцина для лиц в возрасте от 6 до 17 лет.



В исследовании примут участие около 300 добровольцев, первые прививки ожидаются уже в этом месяце, сообщили в Оксфордском университете.



Вакцину AstraZeneca называют «вакциной для всего мира», поскольку она дешевле и легче для распространения, чем некоторые вакцины-конкуренты.



В этом году компания AstraZeneca ставит целью выпустить 3 миллиарда доз медицинского средства, а к апрелю планирует производить более 200 миллионов доз в месяц.



Как сообщалось, ранее ряд стран рекомендовали не применять вакцину от коронавируса производства AstraZeneca людям преклонного возраста, ссылаясь на неполные данные по итогам клинических испытаний.



Однако недавно Всемирная организация здравоохранения рекомендовала использовать вакцину от коронавируса производства британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca людям старше 65 лет.



Украина заключила контакты на поставку ей 12 млн доз вакцины от COVID-19, которые разработаны с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) и производятся на мощностях Serum Institute (Индия).





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





