

В таможенной зоне Батуми обнаружен незадекларированный товар

15.02.2021 17:52





«Незаявленные товары были обнаружены в Батумской таможенной зоне», - сообщает Служба доходов минфина Грузии.



По их данным, обнаружено незадекларированных товаров на сумму 10 048 лари.



«Факт нарушения выявлен в Батумской таможенной зоне. Таможенники Службы доходов минфина при проверке груза гражданина Грузии М.З. обнаружили незадекларированные товары общей стоимостью 10 048 лари. Согласно части первой статьи 168 Таможенного кодекса Грузии, на нарушителя был наложен штраф в размере 10 048 лари», - говорится в сообщении Службы доходов.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





