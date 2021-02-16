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Снежный покров в Местия достиг 50 сантиметров
16.02.2021 13:41
Снежный покров в Местия достиг 50-ти сантиметров. Как заявил Первому каналу Грузии мэр Местия Капитон Жоржолиани, снежный покров в селах гораздо выше.
С утра сильный снегопад начался в селах общины Хаиши. По словам Жоржолиани, на участке дороги Кала-Ушгули разрешено движение только для транспорта с двумя мостами. Как заявил мэр Местия, учеников без проблем перевозят в сельские школы.
По словам Жоржолиани, сельские дороги очищают от снега. С электроснабжением в муниципалитете проблем нет.
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