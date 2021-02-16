

Снежный покров в Местия достиг 50 сантиметров

16.02.2021 13:41





Снежный покров в Местия достиг 50-ти сантиметров. Как заявил Первому каналу Грузии мэр Местия Капитон Жоржолиани, снежный покров в селах гораздо выше.



С утра сильный снегопад начался в селах общины Хаиши. По словам Жоржолиани, на участке дороги Кала-Ушгули разрешено движение только для транспорта с двумя мостами. Как заявил мэр Местия, учеников без проблем перевозят в сельские школы.



По словам Жоржолиани, сельские дороги очищают от снега. С электроснабжением в муниципалитете проблем нет.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





