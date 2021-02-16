

За последние два года 6 врачей были лишены медицинской лицензии

16.02.2021 13:52





За 2019-2020 годы вопрос профессиональной ответственности врачей рассматривался более трехсот раз. Об этом сообщает Агентство по регулированию медицинской и фармацевтической деятельности. Были изучены дела 338 медиков, из них:



- 271 врачей (80%) получили письменное предупреждение;

- 61 врачу (18%) приостановили действие сертификата на разные сроки;

- Лишь за 2019 год 6 врачей и вовсе были лишены сертификата;



По данным агентства, за 2019 год на основе выявленных нарушений в медицинских и фармацевтических учреждениях были составлены 666 протоколов за административное правонарушение (в том числе повторное), а в 2020 году — 535 протоколов.



В 2019-2020 годах по делам о незаконной медицинской деятельности, которая была выявлена в медицинских и фармацевтических учреждениях, было составлено 33 протокола административного правонарушения.



По данным на 31 декабря 2020 года в отношении правонарушителей были проведены следующие мероприятия:



Дела против 32-х нарушителей прекращены, 188 получили замечание, в 294 случаях судебный процесс не был завершен, 687 нарушителей были оштрафованы.



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