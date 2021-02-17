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Выпавший в Тбилиси первый за зиму снег вызвал заторы на дорогах
17.02.2021 13:41
В ночь на 17 февраля в Тбилиси выпал первый этой зимой снег. Для многих автомобилистов осадки стали неожиданностью, на дорогах возникли серьезные заторы.
Муниципальная компания «Тбилсервисгруп» посыпает дороги в Тбилиси технической солью, сообщил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.
«Параллельно ведутся работы по очистке дорог. Эти работы продлятся в течение дня, пока все проблемы не будут устранены», — подчеркнул мэр.
По словам Каладзе, пробки на дорогах в некоторых частях города образовались из-за того, что многие автомобилисты не сменили покрышки.
«Хочу попросить всех, кто ездит на личном автомобиле, и у кого не стоят зимние покрышки — воздержитесь от поездок, потому что это доставляет определенный дискомфорт общественности», — сказал Каладзе.
Снегопад вызвал проблемы и в регионах – завалило дороги в регионе Самегрело-Земо Сванети, ведутся работы по их расчистке. На некоторых трассах международного назначения ограничено движение для грузовых автомобилей.
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