

Выпавший в Тбилиси первый за зиму снег вызвал заторы на дорогах

17.02.2021 13:41





В ночь на 17 февраля в Тбилиси выпал первый этой зимой снег. Для многих автомобилистов осадки стали неожиданностью, на дорогах возникли серьезные заторы.



Муниципальная компания «Тбилсервисгруп» посыпает дороги в Тбилиси технической солью, сообщил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.



«Параллельно ведутся работы по очистке дорог. Эти работы продлятся в течение дня, пока все проблемы не будут устранены», — подчеркнул мэр.



По словам Каладзе, пробки на дорогах в некоторых частях города образовались из-за того, что многие автомобилисты не сменили покрышки.



«Хочу попросить всех, кто ездит на личном автомобиле, и у кого не стоят зимние покрышки — воздержитесь от поездок, потому что это доставляет определенный дискомфорт общественности», — сказал Каладзе.

Снегопад вызвал проблемы и в регионах – завалило дороги в регионе Самегрело-Земо Сванети, ведутся работы по их расчистке. На некоторых трассах международного назначения ограничено движение для грузовых автомобилей.





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