

На ряде дорог в Грузии действуют ограничения в связи с погодными условиями

17.02.2021 13:46





По данным Департамента автомобильных дорог Грузии 17 февраля, из-за сильного снегопада на дорогах были введены определенные ограничения.



В частности, из-за плохой видимости на участке 1 км-62 км автодороги Вазиани-Гомбори-Телави разрешено движение только по автомобилям с высокой проходимостью (два или более ведущих моста), движение других транспортных средств запрещено.



Из-за сильного снега и льда движение автомобилей с прицепом и полуприцепом на участке 138-158 километре дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (Чумателети-Хуневи) международного значения, а движение других видов транспортных средств свободно.



Из-за сильного снегопада и низких температур по трассе Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остального вида транспорта движение свободно.



Движение автомобилей с прицепом и полуприцепом запрещено на участке 65км-98км автомобильной дороги международного значения Поничала-Марнеули-Гугути, движение для других видов транспортных средств свободно.



Вместе с тем, из-за сложных метеоусловий (сильный снегопад, метель и плохая видимость) на участоке дороги Ахалкалаки-Карцахи запрещено передвижение международного значения на учаске 5 км — 36,5 км.



Как сообщили в Департаменте автомобильных дорог, из-за сильного снегопада на дороге Кутаиси (Моцамета) -Ткибули-Амбролаури, 39км-62км (перевал Накерала) запрещено движение прицепов, грузовиков и полуприцепов.



По данным Национального агентства по окружающей среде, наблюдается высокий уровень схода лавин на участке Гудаури-Коби пограничной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларси (граница), из-за чего передвижение всех видов транспорта запрещено.



Кроме того, из-за сильного снегопада и лавинной опасности запрещено движение всех видов транспортных средств на участке Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили на участке 171км-186км (Кала-Ушгули).

Департамент автомобильных дорог призывает граждан соблюдать ограничения, введенные на дорогах, и использовать зимние шины.





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