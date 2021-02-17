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26 автомобилей повреждены в Грузии из-за снегопада
17.02.2021 17:12
Из-за снегопада в Грузии по всей стране в Службу экстренной помощи поступило 140 сообщений, заявляют в Службе управления чрезвычайными ситуациями. В заявлении ведомства отмечается, что большинство вызовов связаны с падением деревьев и застрявших в снегу автомобилей. Никто не пострадал, но 26 машин были повреждены.
«Также были зафиксированы случаи, когда оторвавшиеся от деревьев ветки повредили электронные линии. В Цхнети упала автобусная остановка, пострадал несовершеннолетний. Он контактном состоянии и был переведен в соответствующее медицинское учреждение», — отмечается в заявлении.
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