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ДТП с участием 15 машин произошло на трассе в центральной Грузии


18.02.2021   09:44
Новости-Грузия


ДТП с участием 15 автомобилей произошло на автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе в центральной Грузии. Об этом сообщает Первый канал.

Инцидент произошел вечером 17 февраля на участке Руиси-Гори (регион Шида Картли). Следовавшая в направлении Тбилиси машина врезалась в эвакуатор. Из-за гололедицы следовавшие позади водители не успели затормозить. Некоторые из них съехали на обочину дороги, другие столкнулись друг с другом.

Согласно распространившейся информации, в ДТП пострадали несколько человек. Все они получили легкие травмы, госпитализация им не потребовалась.

Поврежденные машины с места происшествия вывозили эвакуаторы. После там начали работы по расчистке снега, дорогу посыпали технической солью.

Виновника аварии установит следствие. Уголовное дело начато по части 2 статьи 276 УК Грузии – нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение менее тяжкого вреда здоровью.

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