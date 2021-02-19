

Грузинские дзюдоисты завоевали две медали в первый день турнира «Большой шлем» в Израиле

19.02.2021 12:11





Сборная Грузии заработала две медали в первый день международного турнира по дзюдо «Большой шлем», который с 18 по 20 февраля проходит в Тель-Авиве в Израиле.



Грузинский спортсмен Темур Нозадзе, выступающий в весовой категории до 60 килограммов, получил серобро. В поединке за второе место он одержал победу над российским дзюдоистом Рамазаном Абдулаевым. В финале Нозадзе уступил азербайджанцу Давуду Мамедсою.



Золото «Большого шлема» стало первым в карьере спортсмена из Баку. Бронзу в весе до 60 килограммов получил Абдулаев, а также Гуман Киргизбаев из Казахстана.



В первый день турнира бронзовую медаль также получила чемпионка мира среди юниоров Этери Липартелиани, выступающая в весе до 57 килограммов. В поединке за бронзу грузинская спортсменка оказалась сильнее Юлии Ковальчук из Польши. В целом на турнире Липартелиани провела пять схваток.



В первый день «Большого шлема» на татами вышли еще четыре представителя сборной Грузии, но все они завершили выступление на ранней стадии. Георгий Базандаришвили и Баграт Ниниашвили (оба до 66 кг) выбыли во втором раунде, а Мариам Джанашвили и Татьяна Левицка-Шуквани (обе до 52 кг) оступились в первом же круге.



Во второй день турнира Грузию представят четыре дзюдоиста: Лаша Шавдатуашвили и Нугзар Таталашвили (оба до 73 кг), Владимир Ахалкаци и Лука Майсурадзе (оба до 81 кг).



В целом сборная Грузии на турнире в Израиле представлена 18 дзюдоистами, в которой 13 мужчин и пять женщин.



Соревнования в Израиле собрали свыше 400 атлетов из 60 стран. Рейтинговая «стоимость» победы на «Большом шлеме» в Израиле составит 1000 баллов, за второе место дзюдоисты получат по 700 баллов, за третье – по 500.



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