

В Грузии за сутки оштрафованы 462 нарушителя ковид-регуляций

20.02.2021 18:12





По данным МВД Грузии, за последние сутки было выявлено 462 случая нарушения ковид-ограничений установленных в связи пандемией.



Полиция оштрафовала 94 человека за нарушение правил изоляции и карантина. Среди оштрафованных есть граждане, нарушившие ограничение передвижения с 21:00 до 00:05 часов.



Кроме того, 368 человек были оштрафованы за нарушение правил ношения маски.



МВД продолжает призывать граждан соблюдать введенные ограничения, в противном случае будут приняты соответствующие меры, предусмотренные законом.



Нарушение правила ношения маски влечет административную ответственность в виде штрафа в размере 20 лари, нарушение правила изоляции и карантина в 2000 лари для физических лиц и 10,000 лари для юридических. Повторное нарушение влечет за собой уголовную ответственность.





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