

В Батуми загорелся микроавтобус

22.02.2021 19:10





На улице 26 мая в Батуми загорелся микроавтобус.



На месте работала одна пожарно-спасательная группа. В результате инцидента никто не пострадал.



Как заявили в МВД, по факту начато расследование в соответствии со 2-й частью статьи 187 УК Грузии, которая предусматривает повреждение или уничтожение чужой вещи, совершенное путем поджога, повлекшее значительный ущерб.



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