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В Батуми загорелся микроавтобус


22.02.2021   19:10


На улице 26 мая в Батуми загорелся микроавтобус.

На месте работала одна пожарно-спасательная группа. В результате инцидента никто не пострадал.

Как заявили в МВД, по факту начато расследование в соответствии со 2-й частью статьи 187 УК Грузии, которая предусматривает повреждение или уничтожение чужой вещи, совершенное путем поджога, повлекшее значительный ущерб.

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