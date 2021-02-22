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В Батуми загорелся микроавтобус
22.02.2021 19:10
На улице 26 мая в Батуми загорелся микроавтобус.
На месте работала одна пожарно-спасательная группа. В результате инцидента никто не пострадал.
Как заявили в МВД, по факту начато расследование в соответствии со 2-й частью статьи 187 УК Грузии, которая предусматривает повреждение или уничтожение чужой вещи, совершенное путем поджога, повлекшее значительный ущерб.
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