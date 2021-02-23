

В Тбилиси шквалистый ветер срывает крыши с домов и выворачивает деревья

23.02.2021 17:55





Сильный шквалистый ветер уже почти сутки сохраняется в Тбилиси. По информации столичной мэрии, в нескольких районах повалены деревья и повреждены крыши домов.



Ночью скорость ветра в Тбилиси превышала 30 метров в секунду, а сейчас составляет 20-25 метров в секунду.

Больше всего тревожных сообщений поступает от жителей Сабуртало, Глдани и Надзаладеви. Большинство из них касаются, сломанных веток. Зафиксирован случай, когда из строящегося дома на проезжую часть выпало окно и обрушилась стена.



«Соответствующие муниципальные службы работают в чрезвычайном режиме для устранения ущерба и принятия соответствующих мер. Во всех районах на месте происшествия находятся работники местного самоуправления, ведется подсчет ущерба», — говорится в сообщении мэрии.



Органы местного самоуправления готовы оказать пострадавшим семьям помощь.



По прогнозам синоптиков, сильный ветер в Тбилиси сохранится и завтра, 24 февраля.





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