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В Тбилиси шквалистый ветер срывает крыши с домов и выворачивает деревья
23.02.2021 17:55
Сильный шквалистый ветер уже почти сутки сохраняется в Тбилиси. По информации столичной мэрии, в нескольких районах повалены деревья и повреждены крыши домов.
Ночью скорость ветра в Тбилиси превышала 30 метров в секунду, а сейчас составляет 20-25 метров в секунду.
Больше всего тревожных сообщений поступает от жителей Сабуртало, Глдани и Надзаладеви. Большинство из них касаются, сломанных веток. Зафиксирован случай, когда из строящегося дома на проезжую часть выпало окно и обрушилась стена.
«Соответствующие муниципальные службы работают в чрезвычайном режиме для устранения ущерба и принятия соответствующих мер. Во всех районах на месте происшествия находятся работники местного самоуправления, ведется подсчет ущерба», — говорится в сообщении мэрии.
Органы местного самоуправления готовы оказать пострадавшим семьям помощь.
По прогнозам синоптиков, сильный ветер в Тбилиси сохранится и завтра, 24 февраля.
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