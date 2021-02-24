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Двоих граждан Грузии задержали вблизи белорусско-литовской границы
24.02.2021 14:27
Сморгонские пограничники задержали нарушителей границы, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.
Инцидент произошел утром 23 февраля вблизи границы на дороге сообщением Гудогай - Шумскас. Сморгонские пограничники задержали двоих неизвестных, которыми оказались граждане Грузии 39 и 35 лет. Задержанные признались, что намеревались нарушить границу с Литвой. В дальнейшем они хотели получить статус беженца в одной из стран Евросоюза.
Нарушители задержаны и доставлены в изолятор временного содержания Сморгонской пограничной группы. За попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима им грозит депортация с запретом въезда в Беларусь сроком на пять лет.
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