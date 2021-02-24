

С 25 февраля в Грузии заработает междугородний транспорт

24.02.2021 14:59





Работа междугороднего транспорта возобновиться с завтрашнего дня, 25 февраля.



Об этом заявил премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили после заседания Координационного совета.



Напомним, власти анонсировали постепенное снятие ограничений, введенных ранее для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.



Ранее, 8 февраля по будням возобновилась работа муниципального транспорта в крупных городах и работа рынков.



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