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С 25 февраля в Грузии заработает междугородний транспорт
24.02.2021 14:59
Работа междугороднего транспорта возобновиться с завтрашнего дня, 25 февраля.
Об этом заявил премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили после заседания Координационного совета.
Напомним, власти анонсировали постепенное снятие ограничений, введенных ранее для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Ранее, 8 февраля по будням возобновилась работа муниципального транспорта в крупных городах и работа рынков.
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