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С 25 февраля в Грузии заработает междугородний транспорт


24.02.2021   14:59


Работа междугороднего транспорта возобновиться с завтрашнего дня, 25 февраля.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили после заседания Координационного совета.

Напомним, власти анонсировали постепенное снятие ограничений, введенных ранее для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее, 8 февраля по будням возобновилась работа муниципального транспорта в крупных городах и работа рынков.

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