

На телеведущего ТВ «Формула» Вахо Саная совершено нападение

25.02.2021 14:58





По факту нападения на телеведущего «Формулы» Вахо Саная и родственника его супруги задержаны 3 лица. Информацию об этом распространяет МВД Грузии.



«Сотрудники Департамента патрульной полиции МВД Грузии в Тбилиси задержали трех лиц – В.Г. 1993 года рождения, Г.С. 1988 года рождения и С.С. 1998 года рождения по обвинению в совершении группой насилия в отношении двух или более лиц.



Преступление предполагает лишение свободы на срок до 2 лет.



Следствием установлено, что обвиняемые, находящиеся в подвыпившем состоянии, на почве взаимной словесной перепалки, осуществили группой физическое насилие в отношении журналиста телекомпании «Формула» - В.С. 1985 года рождения и родственника его супруги Н.М. 1986 года рождения.



В результате неотложных следственных действий, произведенных по делу сотрудниками патрульной полиции, все трое обвиняемых были задержаны.



Расследование ведется по «б» и «в» подпунктам статьи 126 прим 1, что подразумевает совершенное группой насилие в отношении двух или более лиц», - говорится в информации МВД.



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