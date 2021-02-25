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The Guardian публикует статью в связи со 100-летием российской оккупации Грузии
25.02.2021 18:29
Перед чисткой: когда авангард охватил Грузию — так называется статья, опубликованная британским изданием The Guardian, которая посвящена периоду до советизации Грузии.
По данным Guardian, модернистское искусство и поэзия процветали в Грузии в течение короткого периода с 1918 года до прихода Красной армии, после чего началась цензура и великий террор 1937 года.
В статье опубликованы фотографии известных грузинских художников, поэтов и писателей, в том числе Ладо Гудиашвили, Гиго Габашвили, Элене Ахвледиани, Тициана Табидзе и Михаила Джавахишвили.
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