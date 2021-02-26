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В Тбилиси тысячи абонентов остались без газа после аварии на трубопроводе


26.02.2021   13:29


Тысячи абонентов в Тбилиси остались без газа из-за аварии на магистральном трубопроводе. Об этом говорится в сообщении газораспределительной компании Tbilisi Energy.

Газоснабжение прекращено жителям двух районов на окраине столицы – ТЭВЗ (Темка) и Авчала.

Специалисты Tbilisi Energy уже находятся на месте аварии. Ведутся работы для того, чтобы восстановить газоснабжение в кратчайшие сроки.

По информации компании, работы должны завершиться до конца дня. Газоснабжение в районах ТЭВЗ и Авчала восстановится 27 февраля до 21:00.

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