

В Тбилиси тысячи абонентов остались без газа после аварии на трубопроводе

26.02.2021 13:29





Тысячи абонентов в Тбилиси остались без газа из-за аварии на магистральном трубопроводе. Об этом говорится в сообщении газораспределительной компании Tbilisi Energy.



Газоснабжение прекращено жителям двух районов на окраине столицы – ТЭВЗ (Темка) и Авчала.



Специалисты Tbilisi Energy уже находятся на месте аварии. Ведутся работы для того, чтобы восстановить газоснабжение в кратчайшие сроки.



По информации компании, работы должны завершиться до конца дня. Газоснабжение в районах ТЭВЗ и Авчала восстановится 27 февраля до 21:00.



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