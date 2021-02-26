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Всем трем обвиняемым по факту нападения на журналиста определено заключение под стражу
26.02.2021 22:00
В качестве меры пресечения всем трем задержанным по факту нападения на журналиста Вахо Сана - Сулико Сакеварашвили, Георгию Сахелашвили и Важе Гигаури, определено заключение под стражу.
О данном решении объявил судья Тбилисского городского суда Лаша Клдиашвили.
На сегодняшнем судебном процессе сторона обвинения требовала избрать в качестве меры пресечения задержанным арест, а защита – освободить их под залог.
Данным решением суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры.
Для справки, по факту преследования в связи с профессиональной деятельностью и угрозы по признаку дискриминации, на основе мотива нетерпимости в отношении журналиста Вахо Саная правоохранители задержали 3 лица.
Им предъявлено обвинение по подпункту «а» части 2-й статьи 156, части 1-й статьи 151 и части 1-й статьи 126 УК Грузии, предусматривающим в качестве наказания лишение свободы на срок до 3 лет.
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