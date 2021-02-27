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В одном из районов Тбилиси произошла стрельба


27.02.2021   22:32


В Тбилиси в четвертом микрорайоне Глдани произошла стрельба.

По имеющейся информации, один мужчина получил ранения, его доставили в больницу. В настоящее время обстоятельства произошедшего не известны.

На месте происшествия работают криминалисты-эксперты.

Первому каналу Грузии сообщили в МВД, что расследование инцидента проводится по статьям 236 (приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия) и 117 (умышленное причинение тяжких телесных повреждений) УК.

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