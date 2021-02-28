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Агентство по пищевым продуктам и медикаментам США одобрило вакцину Johnson & Johnson
28.02.2021 12:07
Агентство по пищевым продуктам и медикаментам США одобрило вакцину от коронавируса Johnson & Johnson.
По информации BBC, вакцина Johnson & Johnson гораздо дешевле, чем Pfizer и Moderna, ранее одобренные в США, и ее хранение возможно в обычном холодильнике.
Johnson & Johnson в прошлом месяце заявила, что ее вакцина в глобальном исследовании с участием до 44 000 человек показала в целом эффективность 66%, а в плане предотвращения тяжелой формы заболевания - 85%.
Примечательно, что вакцина производится бельгийской компанией Janssen и для вакцинации от коронавируса достаточно только одной дозы. До конца года компания должна поставить в США 100 миллионов доз вакцины.
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