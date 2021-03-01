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Пожар в Тбилиси: спасатели потушили горящую цистерну


01.03.2021   16:48


Пожар в тбилисском районе Самгори ликвидирован. Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии потушили горящую цистерну, которая использовалась для перевозки топлива. В ней были остатки мазута.

Причина пожара пока не установлена. В результате происшествия никто не пострадал.


Столб дыма, поднимающийся от места пожара, был виден даже из других тбилисских районов. Грузинская служба Радио Свобода вела прямую трансляцию с места пожара.

В «Грузинской железной дороге» сообщили, что пожар нанес компании минимальный финансовый ущерб.

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