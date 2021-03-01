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В результате взрыва в Гардабани пострадали двое детей 11 и 15 лет
01.03.2021 16:49
В результате взрыва, произошедшего в Гардабани, пострадали двое детей 11 и 15 лет. Состояние 15-летнего ребенка тяжелое.
«Предположительно, дети 11 и 15 лет после завершения учебного процесса находились на ненаселенной территории, где и случилось происшествие. 11-летний ребенок получил поверхностные повреждения», - заявил мэр Гардабани Рамаз Будагашвили.
По существующей информации, пострадавшие являются братьями.
Как заявили «IPN» в МВД, в связи с произошедшим начато расследование по статье 229 УК Грузии, что подразумевает взрыв.
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