Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В результате взрыва в Гардабани пострадали двое детей 11 и 15 лет


01.03.2021   16:49


В результате взрыва, произошедшего в Гардабани, пострадали двое детей 11 и 15 лет. Состояние 15-летнего ребенка тяжелое.

«Предположительно, дети 11 и 15 лет после завершения учебного процесса находились на ненаселенной территории, где и случилось происшествие. 11-летний ребенок получил поверхностные повреждения», - заявил мэр Гардабани Рамаз Будагашвили.

По существующей информации, пострадавшие являются братьями.

Как заявили «IPN» в МВД, в связи с произошедшим начато расследование по статье 229 УК Грузии, что подразумевает взрыв.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна