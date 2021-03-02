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В Гори разгромили офис Национального движения


02.03.2021   21:20


В Гори был совершено нападение на офис "Единого национального движения". Об инциденте в социальной сети сообщил член партии Бадри Басишвили и опубликовал видео с места происшествия.

По предварительной информации, в здании были выбиты окна, поврежден инвентарь.

«Это уже шестой факт нападения на офис с 2012 года!», - написал Бадри Басишвили в социальной сети.

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