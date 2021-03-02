

В Гори разгромили офис Национального движения

02.03.2021 21:20





В Гори был совершено нападение на офис "Единого национального движения". Об инциденте в социальной сети сообщил член партии Бадри Басишвили и опубликовал видео с места происшествия.



По предварительной информации, в здании были выбиты окна, поврежден инвентарь.



«Это уже шестой факт нападения на офис с 2012 года!», - написал Бадри Басишвили в социальной сети.



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