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В Гори разгромили офис Национального движения
02.03.2021 21:20
В Гори был совершено нападение на офис "Единого национального движения". Об инциденте в социальной сети сообщил член партии Бадри Басишвили и опубликовал видео с места происшествия.
По предварительной информации, в здании были выбиты окна, поврежден инвентарь.
«Это уже шестой факт нападения на офис с 2012 года!», - написал Бадри Басишвили в социальной сети.
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