

Два человека задержаны по делу о повреждении офиса ЕНД в Гори

03.03.2021 14:04





Сотрудники Горийского районного управления Департамента полиции Шида Картли Министерства внутренних дел Грузии, в рамках произведенных оперативно-розыскных и следственных действий, задержали двух лиц: Г.К. 1994 года рождения и Г.Б. 1996 года рождения по обвинению в повреждении чужой вещи.



Как говориться в информации, распространенной Министерством внутренних дел, правоохранители задержали Г.К. и Г.Б. по горячим следам, вскоре после случившегося.



«Следствием установлено, что обвиняемые разбили стекла в окнах офиса политической партии «Единое национальное движение» в Гори. Расследование ведется по 1-й части статьи 187 УК Грузии. Преступление предполагает лишение свободы на срок до 3 лет», - говорится в информации.



Напомним, что нападение на офис «Национального движения» было совершено вчера.



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