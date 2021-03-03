

В берлинском суде возобновился процесс по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили

03.03.2021 16:16





В берлинском суде возобновился судебный процесс по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили. Об этом сообщает Deutsche Welle.



По данным немецких журналистов, на суде 2 марта дал показания журналист-расследователь интернет-платформы Bellingcat, внесший значительный вклад в установление убийцы Хангошвили, убитого в Берлине. Личность свидетеля на суде не разглашается из соображений безопасности. В общей сложности суд выделил четыре дня на допрос указанного свидетеля.



Выступая на суде, журналист Bellingcat заявил, что наряду с подозреваемым в убийстве Хангошвили с российскими спецслужбами была связана и его жена. По словам свидетеля, в 2019 году жена и сын обвиняемого Вадима Красикова выехали из Москвы в Крым с измененными паспортами в сопровождении представителей российских спецслужб.



Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был убит в августе 2019 года в Берлине. Убийцу вскоре арестовали. Журналистам-расследователям удалось установить его личность и подтвердить его связь с российскими спецслужбами. Правительство Германии обвинило Россию в заказе и организации убийства и выслало двух российских дипломатов. Москва обвинение отвергает.



Рассмотрение дела Хангошвили продолжится 3 марта. Приговор должен быть объявлен в апреле.





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