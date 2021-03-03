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Задержан третий подозреваемый в нанесении ущерба офису «Нацдвижения»
03.03.2021 16:42
Сотрудники Горийского районного управления Департамента полиции Шида Картли Министерства внутренних дел Грузии, в рамках произведенных оперативно-розыскных и следственных действий, задержали третьего подозреваемого в нанесении ущерба офису «Национального движения» в Гори. Им является гражданин Т.А., 1996 года рождения.
Ранее сообщалось о задержании двух граждан по этому делу. Гражданина Г.К. 1994 года рождения и гражданина Г.Б. 1996 года рождения.
Как указано в информации, распространенной Министерством внутренних дел, следствием было установлено, что обвиняемые разбили стекла в окнах офиса политической партии «Единое национальное движение» в Гори. Расследование ведется по 1-й части статьи 187 УК Грузии. Преступление предполагает лишение свободы на срок до 3 лет.
Нападение на офис «Единого национального движения» было совершено 2 марта. Как сообщили Netgazeti в партии, это уже шестое нападение на офис ЕНД.
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