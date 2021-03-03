

EMC публикует критический анализ Соглашения по Намахванской ГЭС

03.03.2021 16:48









Как пишет организация:



В пользу частной компании были сделаны уступки в ущерб важным государственным интересам;

ГЭС не обеспечит лучшие тарифы на электроэнергию и энергетическую безопасность для страны;

Компания имеет неограниченные права на природные ресурсы, а именно на земельные и водные ресурсы;

Финансовые затраты, вызванные изменениями в законодательстве, полностью компенсирует государство;

Соглашение не создает гарантий трудоустройства граждан Грузии;

В случае форс-мажора компенсировать все убытки и потери должно государство;

Согласно данным EMC, в течение 15 лет государство обязано гарантированно покупать электроэнергию по цене 6,2 цента. Ежегодно стоимость будет расти на три процента. Однако, эта цена выше рыночной.



Также, соглашение о гарантированной покупке действует лишь 8 месяцев в год (с сентября по апрель) и то на протяжении 15 лет, а в остальное время компания может распоряжаться энергией по своему усмотрению. Кроме того, до 1 января 2022 года грузинское правительство обязалось увеличить мощность линии передачи, ведущей в Турцию.



По прошествии 15 лет у компании нет обязательства продавать электроэнергию на грузинском рынке, что ставит под сомнение аргумент о том, что проект будет обеспечивать Грузию электроэнергией в долгосрочной перспективе.



Финансовое бремя увеличения мощности линии электропередач также лежит на грузинском правительстве, а если правительство не сделает это своевременно, то придется выплатить компании компенсацию из госбюджета.



У компании также есть неограниченные права на природные ресурсы, в частности на землю и водные ресурсы.



Согласно соглашению, у компании есть право использовать воду не только реки Риони и ее притоков, но и реки Цхенисцкали. Кроме того, в соглашении есть расплывчатый пункт, согласно которому обеспечивать доступ воды из этой реки также придется правительству.



За использование водных ресурсов Грузии на компанию не возложено никаких обязательств. Более того, обеспечивать наличие достаточных гидроресурсов для функционирования объекта придется правительству.



В соглашении также прописано, что компания освобождается от обязательства получить лицензию на использование любых природных ресурсов, а правительство обязуется помочь ей в процессе складирования дерева.



У компании будет право, с соответствующим обоснованием, добывать любой природной ресурс без лицензии. Можно предположить, что у нее будет право резать деревья на территории, находящейся в ее собственности или под ее использованием.



Как заявляют в EMC, соглашение отчетливо показывает, что проект не только не внесет обещанный вклад в энергобезопасность Грузии, но и станет тяжелым и неопределенным фискальным грузом для госбюджета.



Соглашение о строительстве ГЭС было обнародовано 7 февраля 2021 года, когда объединение журналистов ifact заполучило часть документа. В EMC изучили именно этот документ. Полный анализ от организации доступен Центр мониторинга и изучения прав человека [EMC] опубликовал анализ соглашения по строительству Намахванской ГЭС. EMC считает, что соглашение между государством и компанией сопряжено со значительными рисками, поскольку оно по сути жертвует государственными интересами в пользу частной компании, что, наряду со значительным ущербом и угрозами, причиненными Намахванской ГЭС, ставит под сомнение ее экономические выгоды и роль в энергетической безопасности страны.Как пишет организация:В пользу частной компании были сделаны уступки в ущерб важным государственным интересам;ГЭС не обеспечит лучшие тарифы на электроэнергию и энергетическую безопасность для страны;Компания имеет неограниченные права на природные ресурсы, а именно на земельные и водные ресурсы;Финансовые затраты, вызванные изменениями в законодательстве, полностью компенсирует государство;Соглашение не создает гарантий трудоустройства граждан Грузии;В случае форс-мажора компенсировать все убытки и потери должно государство;Согласно данным EMC, в течение 15 лет государство обязано гарантированно покупать электроэнергию по цене 6,2 цента. Ежегодно стоимость будет расти на три процента. Однако, эта цена выше рыночной.Также, соглашение о гарантированной покупке действует лишь 8 месяцев в год (с сентября по апрель) и то на протяжении 15 лет, а в остальное время компания может распоряжаться энергией по своему усмотрению. Кроме того, до 1 января 2022 года грузинское правительство обязалось увеличить мощность линии передачи, ведущей в Турцию.По прошествии 15 лет у компании нет обязательства продавать электроэнергию на грузинском рынке, что ставит под сомнение аргумент о том, что проект будет обеспечивать Грузию электроэнергией в долгосрочной перспективе.Финансовое бремя увеличения мощности линии электропередач также лежит на грузинском правительстве, а если правительство не сделает это своевременно, то придется выплатить компании компенсацию из госбюджета.У компании также есть неограниченные права на природные ресурсы, в частности на землю и водные ресурсы.Согласно соглашению, у компании есть право использовать воду не только реки Риони и ее притоков, но и реки Цхенисцкали. Кроме того, в соглашении есть расплывчатый пункт, согласно которому обеспечивать доступ воды из этой реки также придется правительству.За использование водных ресурсов Грузии на компанию не возложено никаких обязательств. Более того, обеспечивать наличие достаточных гидроресурсов для функционирования объекта придется правительству.В соглашении также прописано, что компания освобождается от обязательства получить лицензию на использование любых природных ресурсов, а правительство обязуется помочь ей в процессе складирования дерева.У компании будет право, с соответствующим обоснованием, добывать любой природной ресурс без лицензии. Можно предположить, что у нее будет право резать деревья на территории, находящейся в ее собственности или под ее использованием.Как заявляют в EMC, соглашение отчетливо показывает, что проект не только не внесет обещанный вклад в энергобезопасность Грузии, но и станет тяжелым и неопределенным фискальным грузом для госбюджета.Соглашение о строительстве ГЭС было обнародовано 7 февраля 2021 года, когда объединение журналистов ifact заполучило часть документа. В EMC изучили именно этот документ. Полный анализ от организации доступен по ссылке



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