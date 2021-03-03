

«Дело картографов»: в доме и офисе бывшего замминистра Грузии прошел обыск

03.03.2021 17:09





В рамках так называемого «Дела картографов» в доме и офисе Гиоргия Манджгаладзе прошел обыск. Эту информацию подтверждают в Прокуратуре Грузии.



Напомним, что ранее Манджгаладзе занимал должность председателя Государственной комиссии по делимитации и демаркации границ и был замминистром иностранных дел в период правления «Единого национального движения».



В беседе с телеканалом «Mtavari Arkhi» адвокат Манджгаладзе Заза Сухишвили заявил:



«Прошел обыск. Изъяли карту памяти и компьютер. С работы ничего не брали, для следствия там нет ничего интересного».



По словам адвоката, его клиента не вызывали на допрос и не предоставляли дополнительной информации по этому поводу. Как отмечает Сухишвили, на данный момент нет обстоятельств, которые могли бы изменить статус его клиента как свидетеля.



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