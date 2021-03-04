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Майкл Карпентер: США и ЕС должны вместе поддержать диалог между правительством Грузии и лидерами оппозиции


04.03.2021   10:24


Бывший помощник министра обороны, директор Центра дипломатии и глобального участия имени Байдена Пенсильванского университета Майкл Карпентер откликается на текущие события в Грузии.

В социальной сети «Твиттер» Карпентер пишет, что Запад должен поддержать диалог между правительством и оппозицией Грузии.

«Когда дело касается Грузии, США и Евросоюз должны вместе поддержать диалог между правительством и лидерами оппозиции для деэскалации существующей напряженности», - написал американский дипломат.

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