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Майкл Карпентер: США и ЕС должны вместе поддержать диалог между правительством Грузии и лидерами оппозиции
04.03.2021 10:24
Бывший помощник министра обороны, директор Центра дипломатии и глобального участия имени Байдена Пенсильванского университета Майкл Карпентер откликается на текущие события в Грузии.
В социальной сети «Твиттер» Карпентер пишет, что Запад должен поддержать диалог между правительством и оппозицией Грузии.
«Когда дело касается Грузии, США и Евросоюз должны вместе поддержать диалог между правительством и лидерами оппозиции для деэскалации существующей напряженности», - написал американский дипломат.
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