|
|
|
Республика Корея передала Минздраву Грузии медицинский инвентарь
05.03.2021 11:03
Для борьбы с COVID-19 при финансовой поддержке правительства Республики Корея и посольства Грузии в Республике Корея Грузия получила медицинскую аппаратуру на сумму 150 000 долларов США (76 инфузоматов 48 ЭКГ) в виде гуманитарной помощи. Информацию распространяет министерство по делам вынужденно перемещенных с оккупированный территории лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты.
По данным ведомства, медицинское оборудование осмотрели представители министерства вынужденно перемещенных с оккупированный территории лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты, вместе с послом Республики Корея Даэсу Чунг в тбилисской республиканской больнице.
Данная медицинская аппаратура предназначена для ведения реанимационных больных, в том числе с заболеваниями, вызванными осложнением COVID-19.
«Оснащение медицинских учреждений новейшим оборудованием для эффективного реагирования на пандемию — важный процесс для развития и укрепления системы здравоохранения», — заявили в министерстве здравоохранения.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна