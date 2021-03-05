

Республика Корея передала Минздраву Грузии медицинский инвентарь

05.03.2021 11:03





Для борьбы с COVID-19 при финансовой поддержке правительства Республики Корея и посольства Грузии в Республике Корея Грузия получила медицинскую аппаратуру на сумму 150 000 долларов США (76 инфузоматов 48 ЭКГ) в виде гуманитарной помощи. Информацию распространяет министерство по делам вынужденно перемещенных с оккупированный территории лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты.



По данным ведомства, медицинское оборудование осмотрели представители министерства вынужденно перемещенных с оккупированный территории лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты, вместе с послом Республики Корея Даэсу Чунг в тбилисской республиканской больнице.



Данная медицинская аппаратура предназначена для ведения реанимационных больных, в том числе с заболеваниями, вызванными осложнением COVID-19.



«Оснащение медицинских учреждений новейшим оборудованием для эффективного реагирования на пандемию — важный процесс для развития и укрепления системы здравоохранения», — заявили в министерстве здравоохранения.





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