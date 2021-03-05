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В гостинице для рабочих Ингури ГЭС произошел взрыв газа
05.03.2021 16:48
Взрыв произошел сегодня в бывшей гостинице «Ингури» на территории села Поцхо-Эцери Цаленджихинского муниципалитета. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».
Уже много лет здание отеля используется сотрудниками Ингури ГЭС. Они останавливаются здесь, когда заступают в смену. Известно, что сейчас объект частично закрыт на ремонт.
Во время взрыва никто не пострадал. Мэр Цаленджихинского муниципалитета Бесик Парцвания в комментарии местному радио «Атинати» заявил, что все работники ГЭС были своевременно эвакуированы.
Как отмечает «Мтавари», взрыв произошел на первом этаже, где функционирует столовая. Предположительно взорвался газовый баллон.
На первом и втором этажах гостиницы выбило окна, повреждены были стены. После взрыва в здании начался пожар, однако сотрудникам Службы по управлению ЧС удалось быстро ликвидировать его. В помещении сгорело 30 квадратных метров.
Точные причины взрыва установит следствие.
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