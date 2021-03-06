

В Гори по обвинению в развратном деянии в отношении 14-летнего подростка задержан мужчина

06.03.2021 15:32





В Гори правоохранители задержали мужчину по обвинению в развратном деянии в отношении несовершеннолетнего лица.



Как выясняется следствием, со стороны мужчины имело место развратное деяние с 14-летним подростком.



Расследование факта ведется в соответствии со статьей 141 УК Грузии, что подразумевает развратные деяния совершеннолетнего лица без применения насилия, совершаемые в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего 16-летнего возраста.



Преступление, предусмотренное данной статьей, наказывается лишением свободы на срок от пяти до девяти лет.



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