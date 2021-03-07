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В Грузии ожидается значительное понижение температуры воздуха и сильный ветер
07.03.2021 11:36
7 марта в Грузии (в основном, в западной части страны) ожидаются дожди, в горах снег, временами будет дуть сильный ветер западного направления. На море ожидается волнение силой 3-4 балла.
7 марта в Западной Грузии и 8 марта в Восточной Грузии ожидается существенное понижение температуры воздуха.
«Ожидаемые сильные осадки могут привести к значительному повышению уровня воды в реках Западной Грузии, а в горных зонах страны – к формированию снежных лавин и зарождению-активизации оползневых процессов», - говорится в информации Национального агентства окружающей среды.
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