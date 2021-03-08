

В Грузии с сегодняшнего дня сняты еще ряд ковид-ограничений

08.03.2021 11:18





В Грузии с 8 марта снимается еще несколько ограничений, введенных в связи с коронавирусом. С сегодняшнего дня на горных курортах открываются канатные дороги с полным соблюдением эпидемиологических стандартов и регуляций.



Также с сегодняшнего дня рестораны возобновят работу во внутренних пространствах.



Возобновится непродовольственная розничная торговля, в том числе и по субботам и воскресеньям. Подразумеваются как торговые моллы, так и рынки.



Вместе с тем, как заявил глава Департамента инспектирования условий труда Бека Перадзе, инспекция труда продолжит мониторинг.



По его же словам, в двухнедельный срок координационный совет примет то решение, которое будет возможно, исходя из эпидситуации.



«Если через 2 недели у нас будет возможность смягчить регуляции, субботние и воскресные ограничения будут сняты», - заявил Перадзе.



Для справки, по-прежнему остается в силе ограничение на перемещение с 21:00 до 05:00.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





