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Оппозиция: вопрос участия премьера Грузии в переговорах не должен стать поводом к обвинению в срыве диалога
08.03.2021 16:45
Представители оппозиции заявляют, что вопрос участия премьера Грузии Ираклия Гарибашвили в переговорах, не должен стать поводом к обвинению оппозиции в срыве диалога.
Сегодня собравшиеся в офисе «Лейбористской партии Грузии» лидеры оппозиционных партий обсуждали запись телефонного разговора, в котором нынешний премьер предположительно обсуждает наказание для тех, кто написал матерный/негативный комментарий в адрес сына Бидзины Иванишвили Беры.
Мнения оппозиционеров разделились. После обнародования записей в партии «Лело» заявили, что для них неприемлемо участие Гарибашвили в переговорах на какой-либо платформе. Представители других оппозиционных партий призвали правительство Грузии заменить Гарибашвили, другим политиком. При этом было отмечено, что оппозиция не даст повода властям обвинить оппозицию в срыве переговоров.
«Мы считаем, что участие Гарибашвили вредит переговорам и не приведет к разрядке, а наоборот. Поэтому хотим призвать «Грузинскую мечту» воздержаться от этого провокационного шага и представить (партию на переговорах) другими лидерами. Мы не дадим «Мечте» возможность указать на нас пальцем и под каким-то надуманным предлогом сорвать переговоры», — заявил Гиги Угулава, один из лидеров «Европейской Грузии».
Член «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе считает, что после публикации таких записей, в нормальной стране, Гарибашвили бы отстранили не только от переговоров, но и от должности:
«Но в нынешней ситуации, мы не должны давать властям дополнительного повода для срыва переговоров. Главное — результат, общество ждет от нас результатов. Для разрядки кризиса нужны внеочередные выборы. Все партии едины в позиции, что не нужно давать властям дополнительных причин для срыва переговоров», — отмечает он.
Член «Лело» Саба Буадзе в свою очередь заявил, что его партия придерживается прежней позиции.
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