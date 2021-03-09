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На «Красном мосту» обнаружили незадекларированный товар на 3 409 лари
09.03.2021 19:22
По информации Службы доходов Минфина, на ТПП "Красный мост" был обнаружен незадекларированный товар. Как сообщает ведомство, в соответствии с 1-й частью статьи 168 Таможенного кодекса Грузии к правонарушителю в качестве санкции была применена санкция в виде штрафа в размере 3 409 лари.
«Офицеры таможни Службы доходов Министерства финансов, в результате детального осмотра грузового автомобиля, принадлежащего гражданину Азербайджана В.М., на основании подозрения, обнаружили в машине незадекларированные мобильные телефоны и бытовую технику различного назначения", - заявили report.ge в Службе доходов.
Общая таможенная стоимость незадекларированного товара составила 3 409 лари.
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