

У центрального офиса «Грузинской мечты» полицией задержаны 6 человек

10.03.2021 15:14





У центрального офиса «Грузинской мечты», где представители молодежного фронта «Европейской Грузии» и движения «Грузия» проводят протестную акцию, полиция задержала 6 человек.



Как заявил журналистам представитель МВД Грузии Гога Меманишвили, активисты задержаны за мелкое хулиганство и неповиновение законным требованиям полиции.



У центрального офиса «Грузинской мечты», где представители молодежного фронта «Европейской Грузии» и движения «Грузия» проводят акцию, полиция некоторое время назад задержала несколько человек.



Активисты с баннером протестного содержания преградили путь автомобилю одного из членов «Грузинской мечты». Потасовка между активистами и правоохранителями произошла именно в это время. Кроме того, в знак протеста, активисты пытались сесть на проезжей части, что им не позволили сделать правоохранители.



Для справки, активисты опротестовывают содержание аудиозаписи, представленной в эфире «ТВ Пирвели» и заявляют, что расследование должно было начаться в связи с этим содержанием.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





