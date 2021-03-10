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У центрального офиса «Грузинской мечты» полицией задержаны 6 человек


10.03.2021   15:14


У центрального офиса «Грузинской мечты», где представители молодежного фронта «Европейской Грузии» и движения «Грузия» проводят протестную акцию, полиция задержала 6 человек.

Как заявил журналистам представитель МВД Грузии Гога Меманишвили, активисты задержаны за мелкое хулиганство и неповиновение законным требованиям полиции.

У центрального офиса «Грузинской мечты», где представители молодежного фронта «Европейской Грузии» и движения «Грузия» проводят акцию, полиция некоторое время назад задержала несколько человек.

Активисты с баннером протестного содержания преградили путь автомобилю одного из членов «Грузинской мечты». Потасовка между активистами и правоохранителями произошла именно в это время. Кроме того, в знак протеста, активисты пытались сесть на проезжей части, что им не позволили сделать правоохранители.

Для справки, активисты опротестовывают содержание аудиозаписи, представленной в эфире «ТВ Пирвели» и заявляют, что расследование должно было начаться в связи с этим содержанием.

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