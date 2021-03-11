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Bloomberg: Вакцинация от коронавируса проходит в 121 стране мира
11.03.2021 12:56
По последним данным издания Bloomberg, на сегодняшний день в мире вакцинация от коронавируса проходит в 121 стране и уже привиты более 326 млн человек.
Согласно изданию, ежедневно в мире от коронавируса прививаются в среднем до 8.3 млн человек. Больше всего – 95.7 млн вакцинированных в США, что составляет 28.8% населения. За США следует Китай, где привиты 52 млн человек, что на каждые 100 человек равно 3.7 вакцинированных.
По информации Bloomberg, обе дозы вакцины в Израиле получили 44% населения. В самом быстром темпе, после Израиля, вакцинация проходит в Объединенных Арабских Эмиратах, где первую дозу вакцины уже получили 59% населения. За Израилем и ОАЭ идут Соединенное Королевство, США, Чили и Марокко.
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