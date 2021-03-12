

На Гомис Мта замерз человек

12.03.2021 12:22





На Гомис Мта (горе Гоми) замерз человек. Как сообщили «IPN» в Службе управления чрезвычайными ситуациями, на месте мобилизована спасательная группа из 10 человек.



«Поступило сообщение, что на Гомис Мта замерз один человек. Мобилизована спасательная группа из 10 человек», - заявляют в ведомстве.



По существующей информации, в тяжелом состоянии еще два человека.



Другие детали в настоящее время неизвестны.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





