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На Гомис Мта замерз человек
12.03.2021 12:22
На Гомис Мта (горе Гоми) замерз человек. Как сообщили «IPN» в Службе управления чрезвычайными ситуациями, на месте мобилизована спасательная группа из 10 человек.
«Поступило сообщение, что на Гомис Мта замерз один человек. Мобилизована спасательная группа из 10 человек», - заявляют в ведомстве.
По существующей информации, в тяжелом состоянии еще два человека.
Другие детали в настоящее время неизвестны.
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