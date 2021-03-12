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На Гомис Мта замерз человек


12.03.2021   12:22


На Гомис Мта (горе Гоми) замерз человек. Как сообщили «IPN» в Службе управления чрезвычайными ситуациями, на месте мобилизована спасательная группа из 10 человек.

«Поступило сообщение, что на Гомис Мта замерз один человек. Мобилизована спасательная группа из 10 человек», - заявляют в ведомстве.

По существующей информации, в тяжелом состоянии еще два человека.

Другие детали в настоящее время неизвестны.

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