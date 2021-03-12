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В Грузии продолжается операция по спасению людей на Гомисмта


12.03.2021   17:19


Спасательный вертолет не может быть задействован для эвакуации граждан, застрявших на дороге к курорту Гомисмта из-за затрудненной видимости и метели, заявил Государственный уполномоченный в крае Гурия.

Netgazeti связалось с пресс-службой Края Гурия. Нам сказали, что в зоне стихии остаются люди.

«Всего было четыре человека. К сожалению, один погиб. К троим сейчас идут спасатели», — ответили в пресс-службе.

По информации Аппарата Государственного уполномоченного, молодые люди, которых сейчас пытаются спасти, родом из Озургети. Ранее сообщалось, что один из них погиб в результате обморожения.

На данный момент на Гомисмта идет снегопад. На месте работают спасательные группы.

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