

В Грузии продолжается операция по спасению людей на Гомисмта

12.03.2021 17:19





Спасательный вертолет не может быть задействован для эвакуации граждан, застрявших на дороге к курорту Гомисмта из-за затрудненной видимости и метели, заявил Государственный уполномоченный в крае Гурия.



Netgazeti связалось с пресс-службой Края Гурия. Нам сказали, что в зоне стихии остаются люди.



«Всего было четыре человека. К сожалению, один погиб. К троим сейчас идут спасатели», — ответили в пресс-службе.



По информации Аппарата Государственного уполномоченного, молодые люди, которых сейчас пытаются спасти, родом из Озургети. Ранее сообщалось, что один из них погиб в результате обморожения.



На данный момент на Гомисмта идет снегопад. На месте работают спасательные группы.



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