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Спасатели обнаружили трех пропавших на Гомис Мта
12.03.2021 19:42
После десяти часов непрерывной работы, спасатели обнаружили на Гомис Мта трех пропавших граждан, у них отмечается гипотермия. Информацию об этом распространяет Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
По сообщению службы, спасатели пытаются доставить их к автомобилям, чтобы своевременно оказать им медицинскую помощь.
«Спасатели также нашли мертвого гражданина на Гомис Мта.
В Центр по управлению общественной безопасностью «112» утром 12 марта поступило сообщение о том, что один гражданин замерз на Гомис Мта из-за непогоды, а трое сопровождающих его лица не могут передвигаться.
Группа из десяти спасателей немедленно выехала на место происшествия. Из-за плохих метеорологических условий спасательная операция была затруднена, однако отыскать граждан удалось в результате нескольких часов интенсивных спасательных мероприятий», — говорится в сообщении.
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