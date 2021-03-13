

Сотрудника мэрии Шуахеви задержали за взятку

13.03.2021 17:49





Сотрудники антикоррупционного департамента Службы госбезопасности (СГБ) Грузии задержали чиновника мэрии муниципалитета Шуахеви (Аджария) по обвинению в получении взятки. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.



В районной администрации обвиняемый работает главным специалистом службы экономики, архитектуры и инфраструктуры.



По данным СГБ, в качестве взятки чиновник потребовал 4 тысячи лари (1,2 тысячи долларов) от инвестора, заинтересованного в аренде двух объектов в селе Замлети и общине Учамби. Чиновник обещал, что с целью оформления соответствующего соглашения эти объекты будут вынесены на аукцион, а сам он окажет служебное покровительство бизнесмену.



Как и было обещано, при непосредственном участии сотрудника мэрии объект в селе Замлети был выставлен на аукцион, в котором победил вышеупомянутый инвестор. После заключения договора чиновник получил большую часть суммы, запрошенной в виде взятки, — 2,5 тысячи лари (около 755 долларов).



Антикоррупционное агентство продолжает следствие по факту получения взятки. Задержанному грозит от шести до девяти лет лишения свободы.



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