|
|
|
Инспекция труда отчиталась о мониторинге на горнолыжных курортах Грузии
14.03.2021 20:38
"Новости-Грузия"
Инспекция труда за неделю проверила 186 объектов размещения и питания на самых популярных горнолыжных курортах Грузии – Бакуриани и Гудаури. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации открытие зимнего сезона 2020-21 на горнолыжных курортах Грузии было отложено. До 1 марта 2021 года там была запрещена работа гостиниц и кафе, а канатные дороги были остановлены до 8 марта.
После снятия ограничений, многие жители Грузии решили провести выходные в Гудаури или Бакуриани. Сейчас у грузинских школьников весенние каникулы, а до окончания сезона катания осталось всего несколько недель. В эти дни пользователи социальных сетей стали жаловаться на большие очереди и несоблюдение правил на зимних курортах.
По информации Минздрава, за соблюдением мер безопасности и ковид-ограничений на горнолыжных курортах следят группы инспекторов труда совместно с патрульной и криминальной полицией.
С 9 по 13 марта в целях профилактики инспекторы сделали устные предупреждения 146 объектам. Еще 18 заведений проверяли на соблюдение протокола посредством опросника. При осмотре 22 объектов было установлено, что они функционируют с соблюдением всех правил.
«Контроль за соблюдением установленных на объектах рекомендаций с привлечением инспекционных групп продолжается. Также инспекторы осуществляют надзор на входах в объекты», — отмечено в сообщении ведомства.
Чтобы предотвратить скопление людей в одном пространстве и контролировать социальную дистанцию, у станций канаток и на входах в некоторые объекты обустроены коридоры из сеток и металлических ограждений. Количество пассажиров в кабинах подъемников также регулируется, граждан без масок не допускают.
Инспекция труда обращается к отдыхающим и администрациям объектов, расположенных в курортных зонах, призывая их проявить ответственность и следовать рекомендациям Минздрава Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна