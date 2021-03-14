

Инспекция труда отчиталась о мониторинге на горнолыжных курортах Грузии

14.03.2021 20:38

"Новости-Грузия"



Инспекция труда за неделю проверила 186 объектов размещения и питания на самых популярных горнолыжных курортах Грузии – Бакуриани и Гудаури. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации открытие зимнего сезона 2020-21 на горнолыжных курортах Грузии было отложено. До 1 марта 2021 года там была запрещена работа гостиниц и кафе, а канатные дороги были остановлены до 8 марта.



После снятия ограничений, многие жители Грузии решили провести выходные в Гудаури или Бакуриани. Сейчас у грузинских школьников весенние каникулы, а до окончания сезона катания осталось всего несколько недель. В эти дни пользователи социальных сетей стали жаловаться на большие очереди и несоблюдение правил на зимних курортах.



По информации Минздрава, за соблюдением мер безопасности и ковид-ограничений на горнолыжных курортах следят группы инспекторов труда совместно с патрульной и криминальной полицией.



С 9 по 13 марта в целях профилактики инспекторы сделали устные предупреждения 146 объектам. Еще 18 заведений проверяли на соблюдение протокола посредством опросника. При осмотре 22 объектов было установлено, что они функционируют с соблюдением всех правил.



«Контроль за соблюдением установленных на объектах рекомендаций с привлечением инспекционных групп продолжается. Также инспекторы осуществляют надзор на входах в объекты», — отмечено в сообщении ведомства.



Чтобы предотвратить скопление людей в одном пространстве и контролировать социальную дистанцию, у станций канаток и на входах в некоторые объекты обустроены коридоры из сеток и металлических ограждений. Количество пассажиров в кабинах подъемников также регулируется, граждан без масок не допускают.



Инспекция труда обращается к отдыхающим и администрациям объектов, расположенных в курортных зонах, призывая их проявить ответственность и следовать рекомендациям Минздрава Грузии.



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