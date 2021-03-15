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В одном из центральных районов Тбилиси запретят передвижение автомобилей из-за угрозы оползня
15.03.2021 21:43
В целях безопасности на улице Мухрана Мачавариани в тбилисском районе Сабуртало движение автотранспорта будет ограничено, сообщает мэрия столицы.
Оползневые процессы активизировались из-за определенных действий, предпринятых на улице Мачаваниани и на близлежащем склоне в последние годы, отмечают в мэрии.
«В целях безопасности жителей, с 16 марта на указанной территории автомобильное движение будет ограничено в двустороннем порядке», — отмечено в заявлении.
В частности, временное ограничение будет действовать на улице Мачавариани, от здания Центра оперативного управления «112» в направлении Вашлиджвари, до участка дороги к бензозаправочной станции BP.
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