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В одном из центральных районов Тбилиси запретят передвижение автомобилей из-за угрозы оползня


15.03.2021   21:43


В целях безопасности на улице Мухрана Мачавариани в тбилисском районе Сабуртало движение автотранспорта будет ограничено, сообщает мэрия столицы.

Оползневые процессы активизировались из-за определенных действий, предпринятых на улице Мачаваниани и на близлежащем склоне в последние годы, отмечают в мэрии.

«В целях безопасности жителей, с 16 марта на указанной территории автомобильное движение будет ограничено в двустороннем порядке», — отмечено в заявлении.

В частности, временное ограничение будет действовать на улице Мачавариани, от здания Центра оперативного управления «112» в направлении Вашлиджвари, до участка дороги к бензозаправочной станции BP.

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