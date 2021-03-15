

В Грузии участились случаи вывоза медвежат из леса

15.03.2021 22:18

"Новости-Грузия"



Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии заявляет об участившихся случаях вывоза диких животных из леса, особенно это касается детенышей бурого медведя, занесенного в список исчезающих видов.



«Вывоз из леса детенышей диких зверей — временно брошенных или оставшихся из-за незаконной охоты без родителей, обрекает этих животных на смерть или на вечную неволю. Кроме того, дикие животные представляют собой постоянную угрозу для жизни человека. Место диких животных — в дикой природе.



Что касается детенышей медведей, которых особенно часто вывозят из леса, то бурый медведь, который встречается в Грузии, включен в «Красный список» как исчезающий вид, и его убийство или отлов преследуются по закону», — сказано в заявлении министерства.



Бьют тревогу и в частном благотворительном «Зоологическом центре» — это расположенный в Сабадурском лесу близ Тбилиси приют для бурых медведей, где сейчас живут 17 питомцев. Специалисты напоминают, что медведи за зиму производят на свет 2-3 детенышей и живут с ними в теплой берлоге до весны.



«К сожалению, для браконьеров сейчас хорошее время для охоты на медведя, потому что медведи не сбегают от опасности, так как не бросают медвежат без присмотра. Поэтому браконьеры легко убивают медведей, а осиротевших, напуганных детенышей привозят домой, в основном, для развлечения.



Просим максимально распространить эту информацию. Наш центр переполнен осиротевшими медведями!»- такое заявление Зоологический центр опубликовал на своей странице в Фейсбуке еще 17 февраля.



Согласно Уголовному кодексу Грузии, охота на животных, занесенных в «Красный список», наказывается штрафом или исправительными работами на срок до двух лет либо лишением свободы на срок до трех лет.



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